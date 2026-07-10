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    ختام مراسم التشييع المليونية… الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي يوارى الثرى في مشهد المقدسة

    بعد مراسم تشييع تاريخية وغير مسبوقة امتدت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العراق وصولاً إلى مدينة مشهد المقدسة، وعلى مدى ستة أيام متواصلة، ودّعت الملايين الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي بالوفاء والدموع والتأكيد على مواصلة نهجه ومسيرته.

    واستقر جثمان الإمام الشهيد إلى جوار الإمام علي بن موسى الرضا (ع)، وسط حشود غفيرة رافقت موكب التشييع حتى لحظة المواراة الأخيرة، إلى جانب جثامين الشهداء من أفراد عائلته.

    وأفادت وكالة “فارس” للأنباء بأن نحو أربعين مليون شخص شاركوا في مراسم التشييع التي شهدتها المدن الإيرانية والعراقية، في واحدة من أضخم مراسم التشييع في تاريخ المنطقة.

    ولمزيد من التفاصيل حول المشهد الختامي لمراسم التشييع في مشهد المقدسة، ينضم إلينا مراسلنا محمد حسن قاسم.

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