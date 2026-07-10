الجمعة   
   10 07 2026   
   25 محرم 1448   
   بيروت 12:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الوزير السابق مصطفى بيرم: أي ذل لن يبقى، ومن ربط نفسه بالاحتلال سيسقط مع الاحتلال

      مواضيع ذات صلة

      توقعات بانخفاض الطلب على النفط بنحو مليون برميل يومياً

      توقعات بانخفاض الطلب على النفط بنحو مليون برميل يومياً

      اعتداءات صهيونية متواصلة على الجنوب وخروقات جوية تمتد إلى بيروت

      اعتداءات صهيونية متواصلة على الجنوب وخروقات جوية تمتد إلى بيروت

      «سي إن إن»: “إسرائيل” أبلغت واشنطن بمخطط إيراني لاغتيال ترامب

      «سي إن إن»: “إسرائيل” أبلغت واشنطن بمخطط إيراني لاغتيال ترامب