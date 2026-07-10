الرئيس عون عرض مع العماد هيكل الأوضاع الأمنية

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموما، وفي الجنوب خصوصا، في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية.



كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الاطار في المناطق التجريبية المحددة، والتي يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها.



وتم خلال اللقاء البحث في المهمات التي يقوم بها الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى اوضاع المؤسسة العسكرية وحاجات أفرادها.



المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام