لجنة تشييع القائد الشهيد في مشهد: ستُقام مراسم استقبال وتشييع قائد الثورة الشهيد وأفراد عائلته الشهداء يوم غد الخميس انطلاقًا من شارع الإمام الرضا باتجاه العتبة الرضوية المقدسة