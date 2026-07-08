لجنة تشييع القائد الشهيد في مشهد: نظرًا للاستقبال الاستثنائي والمهيب الذي حظي به جثمان الإمام المجاهد الشهيد من قبل الشعب العراقي فقد تأخر وصول الجثامين الطاهرة إلى مدينة مشهد المقدسة