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   23 محرم 1448   
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    رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: منذ انتصار الثورة لم يركع الامام الشهيد الخامنئي الى اميركا ولم يتخلّى عن فلسطين رغم كل الاغراءات

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