رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: منذ انتصار الثورة لم يركع الامام الشهيد الخامنئي الى اميركا ولم يتخلّى عن فلسطين رغم كل الاغراءات