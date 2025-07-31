لبنان

الرئيس عون: طالبنا في رسالتنا للجانب الأميركي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون “طالبنا في رسالتنا الى الجانب الاميركي بوقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان جواً وبراً وبحراً والاغتيالات”، واكد ان “كل شهيد قاوم وسقط من اجل لبنان أي كان مسقط راسه هو ذخر لنا”.

ولفت الرئيس عون في كلمته الاربعاء من اليرزة بمناسبة عيد الجيش اللبناني الى ان “العدو الإسرائيلي يمنع العودة الى القرى المدمرة وإعادة الاعمار في الجنوب”، وتابع ان “الجيش اللبناني وقف الى جانب الاهالي في جنوب لبنان وقدم التضحيات”.

وقال عون “واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة ان ندفع الى التأكيد على حصرية السلاح في يد الجيش والقوى الامنية”، واعتبر ان “المرحلة مصيرية ولا تتحمل استفزازاً من اي جهة والخطر لن يطال فئة دون اخرى وتضحياتنا جميعها مقدسة”، واضاف “علينا الاختيار اليوم ما بين الإنهيار او الإستقرار”، وأكد “لن نسمح لأي ارهاب كان ان يتجرأ على شعبنا”.

ولفت عون الى ان “الجانب الأميركي كان قد عرض علينا مجموعة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء وطلبنا من جهتنا وقفا فوريا للاعتداءات الاسرائيلية وانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتسليم السلاح الى الجيش اللبناني”.

وقال عون “كما طالبنا بتأمين مليار دولار سنويا للجيش من الدول الصديقة، وتحديد الحدود البرية مع سوريا بمساعدة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية، ومكافحة التهريب والمخدرات”، وتابع “هذه أهم بنود المذكرة التي حددنا عناوينها لقطع الطريق على إسرائيل”.

من جهة ثانية، قال الرئيس عون إنه “تم تعيين مجلس ادارة لمجلس الانماء والاعمار وبدأ مسح الاضرار وحملت معي هذا الملف الى الخارج”.

المصدر: موقع المنار