المنطقة التربوية في النبطية نعت اسبيرنزا غندور: قامة تربوية وركن من أركان المسيرة التعليمية في المحافظة

نعت المنطقة التربوية في محافظة النبطية مديرة مدرسة روضة يوسف سلمان شمعون الرسمية في النبطية الفوقا اسبيرنزا فخري غندور التي استشهدت ووالدتها ومخدومتها وشخص رابع نتيجة غارة من مسيّرة معادية على طريق النبطية الفوقا.

ورأت أن غندور “قامة تربوية عزيزة وركناً من أركان المسيرة التعليمية في محافظة النبطية استهدفتها غارة غادرة بعد مسيرة تربوية راقية حافلة بالعطاء والتضحية، تركت خلالها بصمات خالدة في وجدان الأجيال وفي ساحات التربية والتعليم”.

أَضاف البيان: “لقد خسرت التربية اليوم ركنًا تربويًا ومربية أفنت عمرها في غرس القيم الجميلة في نفوس تلاميذها. لقد كانت الراحلة العزيزة ذات بصمة مميّزة في نهضة المدرسة الرسمية، بحكمة واقتدار، وتحدّت الصعاب لتجعل من مدرستها نموذجاً يحتذى في التميز الأكاديمي والتربوي، ساكبةً من روحها وشغفها في قلوب تلاميذها الصغار وزملائها المعلمين على حد سواء”.

واذ تقدمت المنطقة التربوية في محافظة النبطية، بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيدة الغالية، ومن الأسرة التربوية جمعاء، إداريين ومعلمين وطلاباً، سألت المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع الأبرار والصديقين والشهداء، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان”.