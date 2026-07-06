عارف: محاسبة الإرهابيين القتلة مطلب سيادي مشروع وسيُنفّذ بعقلانية استراتيجية

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف أن المطالبة الشعبية المشروعة بمعاقبة الإرهابيين القتلة، والتي طُرحت خلال مراسم التشييع الحاشدة اليوم، تُعد مطلبًا مشروعًا ومتوافقًا مع المبادئ الدولية.

وقال “محمد رضا عارف”: إن مطالبة الشعب المشروعة بمعاقبة الإرهابيين القتلة، التي طرحت خلال مراسم التشييع الحاشدة اليوم، واجب سيادي سيتحقق بعقلانية استراتيجية.

وكتب “عارف” اليوم الاثنين في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن مطالبة الشعب المشروعة بمعاقبة الإرهابيين القتلة، التي طرحت خلال مراسم التشييع الحاشدة اليوم، تعد مطلبا مشروعا ومنسجما مع المبادئ الدولية الخاصة بحق الدفاع عن النفس.

وختم نائب رئيس الجمهورية تدوينته بالتأكيد أن استيفاء حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إنزال العقاب الحتمي بمرتكبي هذه الجريمة يعد واجبا سياديا، وسيتحقق في إطار العقلانية الاستراتيجية.

المصدر: قناة العالم