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    تقرير مصور | ايران تودع إمامها الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)

    تقرير : حسن خليفة

    المصدر: موقع المنار

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