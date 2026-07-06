إتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة : للمشاركة في الاعتصام التضامني مع العاملين في “أوجيرو”

أعلن “اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة”، في بيان، انه “انطلاقا من دعوة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، إلى الاعتصام التضامني مع المياومين العاملين في مؤسسة أوجيرو، نهار الأربعاء الواقع فيه 8 تموز الجاري، الساعة الحادية عشرة صباحاً، أمام مبنى الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر، فإن “الإتحاد” يوجه الدعوة إلى جميع الزملاء والنقابات المنضوية تحت لوائه للمشاركة الفاعلة في هذا الاعتصام، تضامنا مع زملائهم المياومين في أوجيرو، ودعماً لمطالبهم المحقة بالتثبيت الوظيفي وإنهاء بدعة المياومة بالنسبة للمياومين واعتبارهم مستخدمين نظرا لوحدة الشروط الوظيفية بين جميع العاملين في الهيئة”.



ودعا الإتحاد كافة الهيئات النقابية المنضوية فيه، إلى الحضور والمشاركة بأوسع تمثيل ممكن، تأكيداً على وحدة الصف العمالي ودعماً لمسيرة النضال من أجل العدالة والإنصاف”.