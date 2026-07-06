بالفيديو | حشود مليونية في طهران تشيّع القائد الشهيد السيد الخامنئي

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الإثنين، حشودًا جماهيرية واسعة توافدت من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي (قدس سره)، وأفراد عائلته، وسط حضور كثيف لوسائل الإعلام المحلية والدولية، وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وامتلأت الشوارع الرئيسية التي تمر بها مراسم التشييع، إضافة إلى الطرق المؤدية إليها، بالجماهير الزاحفة للمشاركة في مراسم التشييع، فيما رفعت الحشود الرايات ورددت الشعارات التي تؤكد، بحسب المشاركين، التمسك بنهج الثورة الإسلامية ووحدة الصف، إلى جانب الشعارات المطالبة بالثأر للقائد الشهيد.

وانطلقت مراسم التشييع بمشاركة واسعة للمعزين، حيث يُشيع إلى جانب القائد الشهيد كل من الشهيدة السيدة بشرى خامنئي، والشهيد مصباح الهدى باقري، والشهيدة زهرا حداد عادل، والشهيدة زهرا محمدي كلبايكاني.

وامتلأ مسار التشييع، الممتد لنحو عشرة كيلومترات بين ساحتي الإمام الحسين شرق العاصمة وساحة آزادي غربها، بالحشود الجماهيرية، وسط حضور لافت للعائلات المشاركة في مراسم الوداع.

وفي إطار الاستعدادات اللوجستية، أعلنت شركة تشغيل مترو طهران جاهزية شبكة المترو بالكامل لخدمة المشاركين، مؤكدة فتح جميع المحطات الواقعة على مسار التشييع، مع احتمال إغلاق بعضها مؤقتًا في حال ازدياد الكثافة البشرية، داعية المواطنين إلى استخدام المترو باعتباره الوسيلة الأسرع للوصول إلى أماكن المراسم في ظل القيود المرورية الواسعة.

ومن المقرر أن تتواصل مراسم تشييع القائد الشهيد، يوم الثلاثاء، في مدينة قم المقدسة، فيما تُقام مراسم التشييع والدفن يوم الخميس في مدينة مشهد المقدسة، حيث سيوارى جثمانه الثرى في رحاب مرقد الإمام الرضا (عليه السلام). كما ستشهد مدينتا النجف وكربلاء، يوم الأربعاء، مراسم وداع وتشييع خاصة بمشاركة واسعة من محبيه وأنصاره.

المصدر: موقع المنار