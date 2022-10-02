رئيس المجلس العسكري في بوركينا يدعو الانقلابيين إلى “العودة الى المنطق”

دعا رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي أعلن عسكريون الجمعة الإطاحة به في انقلاب، هؤلاء الانقلابيين إلى “العودة الى المنطق”.

ودعا داميبا في البيان الذي نُشر على الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع فيسبوك، الانقلابيين إلى “العودة إلى المنطق لتفادي حرب بين الأخوة لا تحتاج إليها بوركينا فاسو في هذه الظروف”.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال القائد العسكري الجديد لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إن الرئيس المخلوع بول هنري داميبا لجأ إلى قاعدة للجيش الفرنسي وكان يخطط لشن هجوم مضاد بعد انقلاب في اليوم السابق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية