23 قتيلا و34 جريحا بقصف أوكراني لقافلة مدنية كانت تحاول الانتقال من مدينة زاباروجيه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2022 - 11:52

23 قتيلا و34 جريحا بقصف أوكراني لقافلة مدنية كانت تحاول الانتقال من مدينة زاباروجيه

منذ 18 mins 30 September، 2022
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أخبار دولية - اوكرانيا

أفادت السلطات في منطقة زابوروجيه بمقتل 23 شخصا وإصابة 28 آخرين على الأقل بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية كانت تحاول الانتقال من مدينة زابوروجيه إلى المناطق المحررة من المقاطعة.

وقال فلاديمير روجوف، رئيس حركة “نحن مع روسيا” وعضو المجلس الرئيس لإدارة منطقة زابوروجيه، إن 23 شخصا قتلوا في هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على طابور من السيارات تنتظر المرور إلى الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه.

وأضاف: “في الوقت الحالي، 23 قتيلا و 34 مدنيا مصابا جراء القصف..  وحدث هذا على طريق أوريخوفسكوي السريع، حيث تم تشكيل قافلة للتوجه إلى المنطقة المحررة”.

وأشار روجوف إلى أنه قبل يومين ، قام سكان منطقة زابوروجيه بإغلاق الطريق السريع، مطالبين بمنحهم الفرصة لمغادرة الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.

المصدر: وكالات

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