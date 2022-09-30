بالفيديو والصور | الحرس الثوري الايراني يدك مواقع الإرهابيين شمال العراق بعشرات الصواريخ البالستية

مشاهد تظهر لحظة استهداف الحرس الثوري الإيراني مواقع الإرهابيين، في منطقة كردستان شمال العراق، بعشرات الصواريخ البالستية.

وكانت القوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية قد استهدفت، على مدى الأيام الماضية مقار للإرهابيين في المنطقة الشمالية من العراق بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة مدمرة.

واعلن قائد القوات البرية في حرس الثورة الاسلامية العميد باكبور، اطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على مقار الارهابيين في كردستان العراق، مشيراً الى التدمير الدقيق لمواقع الارهابيين المعادين لايران في عمق اقليم كردستان العراق من قبل وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ التابعة للحرس الثوري، مؤكدا ان الهجمات ستستمر حتى نزع السلاح الكامل للزمر الارهابية والانفصالية المعادية لايران.

العمليات مستمرة

وفي بيان جديد، أكّد ​الحرس الثوري الإيراني​، أنّ استهداف “الجماعات الانفصاليّة الإرهابيّة شمال العراق، جاء بعد تدخل هذه الجماعات بأعمال الشغب الأخيرة في ايران”.

واشار البيان، انه تم اكتشاف واحدة من أكبر المخططات التخريبية في المنشآت النووية الإيرانية من قبل جماعة كوملي الإرهابية، وبعد تجاهل إقليم ​شمال العراق​ التحذيرات من أجل تفكيك مقرات هؤلاء الإرهابيين، جاءت الضربات.

ولفت البيان إلى أنّ الصواريخ والمسيّرات اصابت أغلب الأهداف ودمّرتها، وسلسلة العمليّات مستمرّة حتى يتم نزع اسلحة المجموعات الإرهابيّة”.

ضربات قاتلة

وكان حرس الثورة قال في بيان سابق، “بعد التحذيرات اللازمة لسلطات المنطقة الشمالية من العراق عبر المصادر ذات الصلة لتفكيك أنشطة الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران والمحسوبة على الاستكبار العالمي في المنطقة، وتجاهلًا لهذا المطلب المشروع والقانوني المرتبط باستمرار وجود الجماعات الإرهابية والاعتداءات على المناطق الحدودية لجمهورية إيران الإسلامية ومهاجمة بعض القواعد ونقاط التفتيش الحدودية لبلدنا ودعم أعمال الشغب الأخيرة، بدأت القوات البرية لمقر سيد الشهداء (ع) التابع لحرس الثورة الإسلامية بشن هجمات بالمدفعية على مقارها ومراكز انتشارها في أجزاء من المنطقة”.،

واضاف البيان، “وبما انه خلال هذه الفترة ما زالت فلول الجماعات الإرهابية المناهضة للثورة متواجدة في المنطقة رغم تحملها الخسائر وتشكل تهديدا لأمن وسلم أبناء وطننا الأعزاء، ابتداء من صباح اليوم (الأربعاء 7/6/1401 هـ ش) بدات المرحلة الجديدة من عملية القوات الاسلامية ضد مواقع ومقرات وثكنات الجماعات المذكورة في عمق المنطقة الشمالية من العراق، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري ونيران كثيفة ومشتركة للصواريخ النقطوية والطائرات بدون طيار الهجومية والمدمرة، وتم توجيه ضربات قاتلة لها، والتي سيتم الإبلاغ عن تفاصيل العملية والخسائر والأضرار الى الشعب الايراني لاحقا”.

واختتم البيان، “نؤكد مرة أخرى أن هذه العملية ستستمر بعزم حتى يتم إزالة التهديد بشكل فعال وتفكيك مقار الجماعات الإرهابية وقيام سلطات المنطقة بالتزاماتها ومسؤولياتها”.

المصدر: موقع المنار + يونيوز