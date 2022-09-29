وزير الصحة: هدفنا تحسين نوعية الخدمة وضمان سلامة المريض

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان فراس الابيض الاجتماع الاول للجنة الوطنية لتقييم واعتماد المستشفيات، والتي تهدف الى تحسين الجودة وضمان سلامة المريض.

وشدد الابيض على أن “الحفاظ على الجودة ونوعية الخدمات الصحية في هذه المرحلة ليس بترف، بل هو أمر في غاية الاهمية لانه يشكل ضمانة للمريض، كما يمنحه الشعور بالثقة والامان لانه يحصل على رعاية صحية ذات نوعية جيدة”.

وتابع الابيض “هدفنا تحسين نوعية الخدمة وضمان سلامة المريض آخذين في الاعتبار الاوضاع الراهنة التي نمر بها والنقص الحاصل في الموارد البشرية والمادية المتاحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام