أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 29-09-2022

البناء

– قال مصدر نيابيّ إن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يشترط على القوات والكتائب ونواب الـ 13 لتوحيد الصفوف رئاسياً أن يترك له اختيار المرشح الرئاسيّ، كما في ترشيح النائب غسان سكاف لمنصب نائب رئيس مجلس النواب وأن القوات تطلب ضمانات سعوديّة قبل السير بالتسمية.

– قال خبراء روس إن القضية ليست بتخريب خط ستريم 1 بل بتخريب ستريم 2 الذي لم يتم تشغيله والذي يمثل استثماراً روسياً ضخماً ويشكل الفرصة الوحيدة لعودة العلاقات بين أوروبا وروسيا لصيغة تسوية لاحقاً ويفتح الباب لعودة الغاز الروسيّ إلى أوروبا ويغلق تخريبه كل هذه الفرص.

النهار

– أشاد مفتون ومشايخ في دار الفتوى بالدور الذي لعبه النائبان فؤاد مخزومي وأشرف ريفي في جمع النواب السنة ودعمهما لهذه الخطوة الوطنية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية.

– فيما يستمر اضراب القضاة اعترف قاض على “غروب” يجمع زملاء له بأنه لم يعد قادرًا على تأمين أبسط مقومات العيش لأفراد أسرته بعد تراجع قيمة راتبه.

– أجرت شخصية لبنانية في 8 آذار اتصالًا بمسؤول سعودي وهنأته بالعيد الوطني الـ92 في المملكة العربية السعودية.

اللواء

– صرف وزير خارجية دولة عربية فاعلة النظر عن المجيء إلى بيروت لاعتبارات تتعلق بمستجدات لبنانية وإقليمية تتعلق بالاستحقاق اللبناني.

– تزايدت عمليات النشل من قبل شبان غير لبنانيين للمتقدمين بالسّن من الرجال والنساء، على حدّ سواء.

– اضطر وزير سيادي إلى إصدار توضيح بعد بلبلة تسبَّب بها بيان سابق حول وضعية سعر صرف الدولار من قبل مصرف لبنان، على أساس سعر الدولار الجمركي المتفق عليه!

الجمهورية

– توقع أحد أعضاء تكتل نيابي أن يتم تطوير مبادرة سياسية سبق أن أطلقها التكتل.

– هدّدت مرجعيات قضائية رفيعة بعدم الاستجابة لأي دعوة الى جلسة أسبوعية يدعو اليها مرجع قضائي بارز اذا كانت صورية ولا يتضمن جدول أعمالها التصويت على اقتراح سابق تقدم به مرجعية وزارية.

– لاحظت أوساط سياسية أن مرجعاً بارزاً أحدث بقراره إرباكًا لدى الأحزاب والتكتلات بقرار لم يتوقعه أحد بهذه السرعة.

المصدر: صحف