أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 29-09-2022
الأخبار
– جلسة انتخاب الرئيس: اختبار النوايا والنِصاب
– الحاكم يضرب بسيف وزيره: رفع سعر الصرف لتغطية خسائره
– بكركي حارسة الاستحقاق: مع الرئاسة لا مع أيّ رئيس
– العدو ينوء بالضفة: محاكاة اجتياح
– ابن سلمان يزيح ظلّ أبيه: على بُعد خطوة من العرش
النهار
– معوض وحنين والاقتراع الأبيض… ولا رئيس!
– تحت ضغط الاحتجاجات… إيران تردّ إقليميًا
– موسكو تمهّد للضم ومساعدات أميركية لأوكرانيا وتفجير “نورد ستريم” إلى مجلس الأمن
اللواء
– جلسات الرئاسة اليوم أمام تحديات الانهيار والدولار
– بعبدا تدرس الرّد على مطالعة السراي.. وباسيل يُقحم المجلس بـ”اشتباكه مع القضاء”
– التشرذم النيابي يُطيِّر النصاب..!
الديار
– نصاب جلسة اليوم مؤمّن ولا انتخاب لرئيس جمهورية… رسائل في كل الاتجاهات
– أسهم تشكيل الحكومة في تراجع والتشريعات إلى ما بعد انقضاء فترة الانتخاب
– قنبلة صندوق النقد تنفجر في سعر الصرف الرسمي والمركزي يُحاول تطويق التداعيات
الجمهورية
– سيحضرون… ولا ينتخبون!
– النواب حائرون يتساءلون!
– عن أي رئيس واي فراغ يتحدثون؟
– حماسة فرنسا وواقعية حزب الله
البناء
– تخريب “ستريم 2” يقطع خط الرجعة الأوروبي… وجنين تقاوم بالدم… والكيان يمهّد لاتفاق الغاز
– هل يحمل جنبلاط اسمَيْ صلاح حنين لـ 14 آذار… وناجي بستاني لـ 8 آذار… مرشحَيْ تسوية؟
– بوانتاج جلسة اليوم 15-25 لكل من معوّض وحنين وفرنجيّة… فهل تفوز الورقة البيضاء؟
المصدر: صحف