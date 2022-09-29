أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 29-09-2022

الأخبار

– جلسة انتخاب الرئيس: اختبار النوايا والنِصاب

– الحاكم يضرب بسيف وزيره: رفع سعر الصرف لتغطية خسائره

– بكركي حارسة الاستحقاق: مع الرئاسة لا مع أيّ رئيس

– العدو ينوء بالضفة: محاكاة اجتياح

– ابن سلمان يزيح ظلّ أبيه: على بُعد خطوة من العرش

النهار

– معوض وحنين والاقتراع الأبيض… ولا رئيس!

– تحت ضغط الاحتجاجات… إيران تردّ إقليميًا

– موسكو تمهّد للضم ومساعدات أميركية لأوكرانيا وتفجير “نورد ستريم” إلى مجلس الأمن

اللواء

– جلسات الرئاسة اليوم أمام تحديات الانهيار والدولار

– بعبدا تدرس الرّد على مطالعة السراي.. وباسيل يُقحم المجلس بـ”اشتباكه مع القضاء”

– التشرذم النيابي يُطيِّر النصاب..!

الديار

– نصاب جلسة اليوم مؤمّن ولا انتخاب لرئيس جمهورية… رسائل في كل الاتجاهات

– أسهم تشكيل الحكومة في تراجع والتشريعات إلى ما بعد انقضاء فترة الانتخاب

– قنبلة صندوق النقد تنفجر في سعر الصرف الرسمي والمركزي يُحاول تطويق التداعيات

الجمهورية

– سيحضرون… ولا ينتخبون!

– النواب حائرون يتساءلون!

– عن أي رئيس واي فراغ يتحدثون؟

– حماسة فرنسا وواقعية حزب الله

البناء

– تخريب “ستريم 2” يقطع خط الرجعة الأوروبي… وجنين تقاوم بالدم… والكيان يمهّد لاتفاق الغاز

– هل يحمل جنبلاط اسمَيْ صلاح حنين لـ 14 آذار… وناجي بستاني لـ 8 آذار… مرشحَيْ تسوية؟

– بوانتاج جلسة اليوم 15-25 لكل من معوّض وحنين وفرنجيّة… فهل تفوز الورقة البيضاء؟

المصدر: صحف