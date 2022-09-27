أساتذة الجامعة ماضون بالاضراب.. – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2022 - 21:16

أساتذة الجامعة ماضون بالاضراب..

منذ 43 mins 27 September، 2022
تقارير مصورة - لبنان

أساتذةُ الجامعةِ اللبنانية .. مستمرونَ في الاضرابِ رغمَ الزيادات ِعلى رواتبِهم.

المصدر: قناة المنار

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