أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 26-09-2022

البناء

ـ أكد نواب شاركوا في اللقاء النيابيّ الذي تمّ في دار الفتوى وتبعه عشاء في منزل السفير السعوديّ أن نواب الطائفة موزّعون بين 2 مع تعطيل النصاب يؤيدون القوات و10 يؤيدون ترشيح سليمان فرنجية و7 يؤيدون رئيساً توافقياً و3 ورقة بيضاء والـ 5 المقاطعين 2 مع حزب الله و3 مع ورقة بيضاء.

ـ تقول مصادر عمانيّة إن سباقاً محموماً يجري بين مسار تجديد الهدنة في اليمن بشروط تقبل بها حركة أنصار الله تتضمّن فتح المطار والميناء وبين احتمالات انهيار التهدئة والعودة إلى المواجهات العسكريّة التي ستؤدي على الأرجح الى إقفال أنصار الله للممرات البحريّة أمام ناقلات النفط والغاز.

النهار

ـ يلاحظ أن قطع الأشجار والفتك بالغابات جارٍ على قدم وساق دون أي تدخلات جدية من المعنيين أمنياً وسياسياً على خلفية ظروف الناس الصعبة.

ـ أنشأ عدد من المغتربين أكثر من جمعية في دول الاغتراب لدعم بلداتهم وقراهم عبر توزيع مساعدات إنسانية واجتماعية من مقرّبين منهم على أبواب الشتاء وبداية العام الدراسي الجديد.

ـ يُنقل أن أكثر من نائب يترقب ما ستؤول اليه الانتخابات الرئاسية ومَن سيكون الرئيس العتيد، ليحدد خياراته وتموضعه الجديد.

ـ لوحظ أن مرجعيات سياسية تمكنت من اقناع رجال أعمال بتولّي رئاسة نوادٍ معروفة، على خلفية الشحّ المالي الذي تعانيه وللحفاظ على هذه النوادي المحسوبة عليهم سياسياً.

ـ شكّك مصدر امني سابق في عمليات هروب سجناء بقوله “هذه نتيجة الاوضاع المزرية للعسكريين”.

اللواء

ـ أشاد مرجع روحي مسيحي بمضمون كلمة مفتي الجمهورية في إفتتاح لقاء النواب السنّة في دار الفتوى، وبالبيان الختامي «المفعم بروح الوطنية والحرص على إستقرار الوطن»!

ـ تساءلت فاعليات بيروتية عن إزدواجية المعايير لدى التغييريَّيْن اللذين غابا عن لقاء دار الفتوى بحجة الإلتزام بمبادئ إنتفاضة ١٧ تشرين، في حين ذهبا لمقابلة أطراف المنظومة السياسية الفاسدة متناسين شعار الإنتفاضة الأساسي: كلن يعني كلن !!

ـ نجحت الضغوط التي مارستها الهيئات الإقتصادية على جمعية المصارف لإعادة فتح البنوك أبوابها عشية إستحقاق الرواتب الموطّنة في المصارف، وتجنباً لمزيد من التلاعب بأسعار صرف الدولار!

الجمهورية

ـ عُلم أن سبب إمتناع سفير دولة إقليمية عن دعوة أحد النواب الى لقاء عقد في دارته يعود إلى كون هذا النائب قد دعم شخصية غير محبذة من تلك الدولة في أحد الإستحقاقات الدستورية.

ـ أكد قريبون من قطب سياسي أنه مرن في مقاربة تعديل وزاري يخص طائفته ولكنه لا يقبل بإحراجه عبر خيارات مستفزة.

ـ مسؤولة أممية في بيروت قالت إنها تلمس خطورة موضوع النازحين السوريين لكن ما العمل إذا كانت بعض الدول الأوروبية ممن تحسب نفسها أنها صديقة لبنان وراعيته ترفض عودتهم وتريد دمجهم بالمجتمع المحلي.

المصدر: صحف