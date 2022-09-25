عبد اللهيان: الأمريكيون بعثوا رسالة خلال الأيام الأخيرة.. والاتفاق رهن بحسن النوايا

وفي تصريح من نيويورك لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (ارنا) ووكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايراني، قال عبد اللهيان إن “فريقنا وزملاءنا اجروا في نيويورك مباحثات مع ممثل الاتحاد الاوروبي والدول المعنية بمفاوضات الاتفاق النووي، إضافة إلى اللقاءات التي اجريتها أنا مع الاطراف المختلفة خلال اليومين الاخيرين؛ حيث إن هذا الملف شكّل احد المحاور الرئيسية المدرجة في جدول الاعمال”.

وتابع وزير الخارجية “لقد اكدت خلال هذه المباحثات أننا بحاجة الى إرادة حاسمة من أجل التوصل الى اتفاق، وفي الواقع يتعين اليوم على الطرف الامريكي ان يتحلى بالشجاعة لاتخاذ القرار الذي سيتيح لنا الحديث عن الحصول على اتفاق جيد ومتقن ومستديم”.

من جهة ثانية، تطرق امير عبداللهيان إلى وقائع اجتماع القمة الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة، قائلاً ان “اجتماع العام الحالي الذي انعقد في مرحلة ما بعد كورونا، ارتكز على الحلول الكفيلة بتحقيق نقلة في مواجهة التحديات المعقدة”، موضحاً أن “معظم اللقاءات وكلمات القادة، بما في ذلك الرئيس الايراني تركت اثاراً ايجابية جدا حيث لمسنا نتائج ذلك خلال اللقاءات التي جمعتنا بالوفود المختلفة”.

وحول مباحثاته خلال الايام الاخيرة في نيويورك، قال امير عبداللهيان “لقد سعيت انطلاقاً من السياسة الخارجية المتوازنة التي تتابعها الحكومة الايرانية، أن ألتقي مع وزراء خارجية 5 قارات في العالم، لكي اقوم الى جانب متابعة القضايا الثنائية، بشرح مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

كما تطرق الى اجتماع “حركة عدم الانحياز” حول فلسطين والذي انعقد امس في نيويورك؛ قائلا “لقد جرى في هذا الاجتماع استعراض تقرير حول اخر التطورات الاقليمية، وطرحت في تصريحي هناك مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال جرائم الكيان الصهيوني والحل الديمقراطي الايراني القائم على اجراء استفتاء عام بمشاركة جميع السكان الاصليين الفلسطينيين وبما يشمل المسيحيين والمسلمين واليهود”.

وعن مجموعة الـ 77، فقد اوضح وزير الخارجية أن هذه المنظمة تضم في عضويتها 134 دولة، وقد ابدت موقفا جادا حول ضرورة رفع الحظر عن ايران ودعم مواقفها النووية السلمية.