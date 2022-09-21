اللواء باقري: الحرب المفروضة تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن العزة والعظمة للبلاد

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، ان الحرب المفروضة تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن العزة والعظمة للبلاد.

وفي كلمته بمراسم استقبال الإمام السيد علي الخامنئي لرواد وقادة الدفاع المقدس التي اقيمت اليوم الاربعاء في حسينية الامام الخميني (قده) بالعاصمة طهران، قال اللواء باقري “نجحنا في الإبداعات الوطنية استنادا على المعرفة العلمية بعد الثورة الإسلامية”.

وشدد على انه نرى أنفسنا ملزمين بالدفاع عن الثورة الإسلامية. واضاف “تم تأسيس 477 مركزا قياديا لإحياء الدفاع المقدس، وتم تدوين آثار الدفاع المقدس وإقامة مناسبات تخليدا لتلك الفترة، كما تم تنظيم أكثر من 20 وثيقة عن تراث الدفاع المقدس، هذا فضلا عن انه تم إنشاء فرع جامعي خاص على مستوى الدكتوراه في مجال فترة الدفاع المقدس”.

واستطرد اللواء باقري، قائلا “نرى نموا كبيرا في تسجيل وتوثيق فترة الدفاع المقدس وأسسها ورسائلها الثقافية، فيما تشكل البحوث العلمية تشكل مخزونا ثمينا عن فترة الدفاع المقدس”.

المصدر: وكالات