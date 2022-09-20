النائب السيد: سقوط النظام المصرفي يعني سقوط لبنان، وبقاء النظام على ما هو عليه الان اكثر ضررا من سقوطه

اعتبر النائب جميل السيد في تصريح له في مجلس النواب ظهر اليوم ان “ملايين الدولارات هدرت باجراء عمليات ابدال الليرة بالدولار عبر منصة صيرفة “، مشيرا الى ان” اشخاصا اصبح عملهم هذا الامر “، مستغربا “العبرة من هذا الامر”.

وقال:”منذ 3 سنوات كانت قيمة الودائع 34 مليار دولار، واليوم انخفضت الى ما دون العشرة مليارات نتيجة صرفها على الدعم والاستيراد”، ودعا الى “وقف لعبة الرواتب بالدولار والكشف الفوري على الشركات التي تتاجر في هذا الامر، واخذت مبالغ ضخمة بالدولار”.

وطالب باجتماع بين كل من مصرف لبنان ووزير المال والمصارف مع المودعين “، معتبرا ان “سقوط النظام المصرفي يعني سقوط لبنان، وان بقاء النظام على ما هو عليه الان اكثر ضررا من سقوطه فلا يمكن لهذا النظام الفوضوي ان يستمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام