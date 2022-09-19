تجدد التوتر أمام قصر العدل في بيروت بين المعتصمين والقوى الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2022 - 18:58

تجدد التوتر أمام قصر العدل في بيروت بين المعتصمين والقوى الامنية

منذ 10 mins 19 September، 2022
أخبار موقع المنار

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