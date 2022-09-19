وزارة المالية تعلن انهاء المعاملات المتعلقة بالمساعدات الإجتماعية للموظفين الإداريين في القطاع العام عن شهري تموز وآب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2022 - 18:56

وزارة المالية تعلن انهاء المعاملات المتعلقة بالمساعدات الإجتماعية للموظفين الإداريين في القطاع العام عن شهري تموز وآب

منذ 1 ساعة 19 September، 2022
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