هيئة ادارة السير: توقف معاملات تسجيل السيارات كافة لهذا الاسبوع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2022 - 22:24

هيئة ادارة السير: توقف معاملات تسجيل السيارات كافة لهذا الاسبوع

منذ 1 ساعة 18 September، 2022
هيئة ادارة السير
لبنان

أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات في بيان لها الاحد انه “نظرا لنفاد بعض المستلزمات الاساسية للعمل، لا سيما رخص السير ولوحات التسجيل الآمنة، توقف معاملات تسجيل السيارات كافة لهذا الاسبوع”.

وتابع البيان “تعتذر الهيئة عن عدم استقبال المواطنين والمعقبين لدى دائرة التسجيل في أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات كافة، على أن تفتح الهيئة أبوابها نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الاسبوع لكافة معاملات السوق ونهار الخميس لإجراء انواع الكشف الميكانيكي كافة على الآليات، وتجرى امتحانات السوق نهاري الاربعاء والخميس كالمعتاد، على أن يتم إصدار بيان حول طبيعة العمل للاسابيع المقبلة في حينه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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