رئيس وزراء هنغاريا: أوكرانيا قد تفقد نصف أراضيها

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، أن أوكرانيا قد تفقد جزءا كبيرا من أراضيها.

ونقلت صحيفة “Nepszava” عن تصريح أدلى به أوربان في الجلسة المغلقة لحزب “فيديس – الاتحاد المدني الهنغاري”، قوله “يهدد النزاع في أوكرانيا بالاستمرار حتى عام 2030، ونتيجته قد تفقد كييف ثلث أو نصف أراضيها”.

وإضافة إلى ذلك ألقى رئيس الوزراء الهنغاري باللوم على الغرب في القتال واسع النطاق المستمر في أوكرانيا، موضحا: “كان من الضروري أن يكون النزاع في أوكرانيا محليا، لكن الغرب تدخل فيه وجعله نزاعا عالميا”.

كما انتقد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، واصفا إياها بأنها طلقة على قدم الاتحاد.

وتابع “بسبب أزمة الطاقة التي أثارتها العقوبات، من الممكن أن نشهد في الشتاء وقفا لعمل 40% من الصناعات الأوروبية”.

وأكد أوربان أنه سيعارض تمديد العقوبات ضد روسيا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية