تقرير مصور | السيد نصرالله يذكر المنادين بثقافة الحياة بمجزرة صبرا وشاتيلا

مهنا إلى ايطاليا لاستلام جائزة التضامن مع “صبرا وشاتيلا”

يغادر الدكتور كامل مهنا رئيس مؤسسة عامل الدولية والمنسق العام لتجمع المنظمات الأهلية التطوعية اللبنانية والعربية والأستاذ قاسم عينا رئيس جمعية بيت أطفال الصمود إلى إيطاليا اليوم، لاستلام جائزة منظمة “كي لا ننسى صبرا وشاتيلا” الإيطالية التي منحت هذا العام للدكتور كامل مهنا تكريماً له وتقديراً لنضالاته من أجل القضية ...