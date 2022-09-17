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September 17 2022 - 20:50

فيديو|مصرع 19 طفلاً وشخصين بحادث مروع جنوب إفريقيا

منذ 3 ساعة 17 September، 2022
مصرع 19 طفلا وشخصين بالغين بحادث مروع في جنوب إفريقيا
أخبار دولية - جنوب أفريقيا

لقى 21 شخصا مصرعهم، من بينهم 19 طفلا، بعد اصطدام شاحنة عملاقة بسيارة على الطريق السريع بالقرب من بونغولا في شمال كوازولو ناتال بجمهورية جنوب إفريقيا.

وبحسب خدمات الطوارئ الطبية، وقع الحادث بعد ظهر أمس الجمعة. وقال المتحدث باسم الطوارئ روبرت ماكنزي إن “بين القتلى شخصين بالغين و19 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عاما”.

والضحايا من تلاميذ المدارس الابتدائية، أما الحادث فقد وقع في طريق عودتهم إلى منازلهم.

من جهته، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا جاء فيه: “نود أن نطمئن المواطنين وجميع الأسر المتضررة بأن الحكومة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لضمان التحقيق في سبب هذا الحادث الصادم”. وقدم رئيس الوزراء بالإنابة نوماجوجو سيميلاني تعازيه لأسر الضحايا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

المصدر: روسيا اليوم

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