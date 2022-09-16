الشيخ دعموش: الاولوية لبرامج انقاذ مجدية تمنع الانهيار الكامل لا لخطابات لا تقدم ولا تؤخر

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة الى “ان الحشود المليونية في كربلاء هي صرخة في وجه المستكبرين والظالمين والفاسدين، وهي أبلغ تعبير عن رفض ‏الشعوب للقهر والظلم والاذلال والفساد الذي بات سمة عامة في بلدان عديدة، ومنها لبنان الذي يعاني من الحصار والاذلال الاميركي والفساد السياسي والاداري والمالي، مما تسبب بأسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية ‏في تاريخ هذا البلد”.

وقال “بعض الخطابات والنقاشات التي سمعناها بالأمس من بعض النواب والسياسيين ونسمعها في كل ‏يوم من البعض هي للاستهلاك والمزايدة لا تقدم ولا تؤخر ولا تغني من جوع، وأولويات الناس لم تعد في ‏الاستماع لمثل هذه العراضات والمزيدات والمناكفات العقيمة، لانها لا تقارب ولا تعالج مشاكلهم الحقيقية”.

واعتبر “ان الاولوية لدى الناس وما يهم المواطن اللبناني اليوم، هو الدخول في برامج إنقاذ مجدية وحقيقية ‏تمنع الانهيار الكامل وتوصل البلد الى نتائج ملموس ، وتوقف ارتفاع الدولار الذي صار باربعين الفا، ‏وتحول العتمة التي يعاني منها اللبنانيون الى ضياء ونور، وتدفع بالعام الدراسي الى الانطلاق بصورة ‏طبيعية كي لا يضيع على أبنائنا، وتجعل الدولة حاضرة وفاعلة بمؤسساتها واجهزتها وليست غائبة وغير موجودة”.

ورأى الشيخ دعموش “ان لبنان أصبح على مشارف الانهيار الشامل، وبدل ان نشغل الناس بسجالات وخلافات وملفات ‏سياسية ليست أولوية ولا توصل البلد الى نتيجة، يجب ان تنصب جهود الجميع على التفاهم والتعاون ‏وتجاوز الخلافات والعمل على ايجاد حلول حقيقية تخرج البلد من الازمات وتوفر للناس متطلبات العيش الكريم” .

وأكد انه “صحيح ان هناك استحقاقات دستورية مهمة، لكن الاستحقاق الداهم والاساسي هو كيفية ‏مواجهة الازمات المعيشية والخروج منها وانقاذ البلد من الانهيار، والرهان الحقيقي في ذلك هو على استعادة الثروات والحقوق النفطية وليس على أي شيء آخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام