ضعون: المقاومة وسلاحها هي النقطة الوحيدة التي تُنقذ لبنان إقتصاديا وماليا

قال مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون أن “النقطة الوحيدة التي تُنقذ لبنان إقتصاديًا وماليًا وتجعله يحافظ على عزّته وكرامته وعلى حدوده البحرية والبرية وعلى قوته ومناعته هي المقاومة وسلاحها”، وتابع “نحن بحمد الله تعالى في هذا الموقع القوي والمهم”.

واضاف ضعون “نحن أمام محطّات أساسية ورئيسية في موضوع الترسيم وموقف حزب الله واضح ونهار السبت سيتحدث الأمين العام السيد حسن نصر الله عن هذا الموضوع”، ورأى ان “الإسرائيلي محرَج كما الأميركي الذي يعاني من أزمات متعددة في بلاده من الطاقة الى الحرب الروسية الأوكرانية كما الوضع الإقتصادي الصعب وصولًا إلى ملف الغاز الذي تأثرت به أوروبا”.

كلام ضعون جاء خلال احتفال أقامه حزب الله في قطاع الزهراني لاختتام الأنشطة الصيفية في القطاع.

المصدر: موقع المنار