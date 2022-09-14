مصادر المنار: رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يزور قصر بعبدا غداً الخميس للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2022 - 22:34

مصادر المنار: رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يزور قصر بعبدا غداً الخميس للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

منذ 11 mins 14 September، 2022
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