مصادر المنار: رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يزور قصر بعبدا غداً الخميس للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2022 - 22:34
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مصادر المنار: رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يزور قصر بعبدا الخميس للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
الرئيس عون: الاتصالات لانجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قطعت شوطا متقدما وثمة تفاصيل تقنية يتم درسها
الرئيس عون: انجاز الترسيم سيمكن لبنان من اطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز وسيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: القضاء مطالب بأن يكون جزءاً من الجهد الأمني لأن مصير البلد بخطر كبير
المفتي قبلان: أحذر من مشروع أميركي إسرائيلي إقليمي يريد أن يحقّق عبر خلايا أمنية وإرهابية ما لم يستطع تحقيقه بالحصار
مصلحة نهر الليطاني: مستعدون لكل التدابير الفنية اللازمة لتأمين الكهرباء لسجن رومية
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الشاب الفلسطيني معتز الرجبي من بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بعد الاعتداء عليه بالضرب
جيش الاحتلال يصادر تسجيلات كاميرات مراقبة من مطاعم الشارع المؤدي الى قرية صرة غرب نابلس
ملايين الزوار من داخل وخارج العراق يواصلون التوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام
الخارجية الروسية: روسيا تفرض عقوبات على 30 من ممثلي العلاقات العامة ولوبي الدفاع في بريطانيا
الدفاع الروسية: قواتنا قضت على أكثر من 500 جندي أوكراني في مختلف محاور القتال خلال يوم
الكرملين: وثيقة الضمانات الأمنية الأوكرانية دليل على استمرار توجه كييف نحو "الناتو" وهذا يشكل تهديداً لروسيا
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن: قد تحتاج فرنسا الى جيرانها للمساعدة في إمدادها بالكهرباء
الرئيس الأرميني يعلن مقتل 105 أشخاص في المعارك الأخيرة على الحدود مع آذربيجان
وزارة الدفاع الأرمينية: تفاقم الوضع على الحدود بين أرمينيا وآذربيجان
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: لا يمكن قبول الوضع الناجم عن انتهاك أرمينيا للإتفاق المبرم مع آذربيجان عقب الحرب
وزير الخارجية الإيراني: منطقة جنوب القوقاز لا يمكن أن تتسامح مع حرب جديدة وندعو أطراف الصراع الى ضبط النفس
الحكومة الأفغانية: سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات حدودية مع القوات الباكستانية
توقيع اتفاقيات تعاون بين ايران وأوزبكستان في مجالات الزراعة والنقل والنفط والعلوم والمعرفة والطاقة والتعليم
رئيسة وزراء السويد: نتائج الانتخابات واضحة وأعلن استقالتي ومن المهم أن تحظى السويد بحكومة جديدة
منظمة الصحة العالمية: نهاية جائحة كورونا تلوح في الأفق
مصادر المنار: رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يزور قصر بعبدا غداً الخميس للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
منذ 11 mins
14 September، 2022
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