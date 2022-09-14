غوغل تستحدث خصائص جديدة في نظام أندرويد لفائدة فاقدي السمع والبصر

أعلنت غوغل عن إضافة مجموعة جديدة من الخصائص إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد.

وأفادت أن من شأن هذه الخصائص الجديدة مساعدة المستخدمين على الاشتراك في ملف واحد في وقت واحد، مع تحذير المستخدمين الذين يعانون من الصمم من الأصوات التحذيرية والاشتراك في مشاهدة ملفات الفيديو عبر موقع يوتيوب.

وأضافت أن الخصائص الجديدة تهدف إلى تحسين جودة حياة مستخدمي الهواتف التي تشتغل بنظام أندرويد لدى العديد من الفئات الهشة.

ويمكن لمستخدمي أندرويد الاستفادة من خاصية المشاركة القريبة (نير باي شير) لإرسال الملفات بصورة فورية ومباشرة إلى العديد من الأجهزة الأخرى المشتركة في نفس الحساب في وقت واحد، على أن يتسلم المستخدم الملف حتى لو كان الجهاز مغلقا .

وتضم الخصائص الجديدة كذلك خاصية التنبيهات لتحذير المستخدمين الصم أو الذين يعانون من مشكلات في السمع عند صدور تحذيرات صوتية معينة مثل إنذار الحريق، أو تسرب المياه في المكان، أو وجود قرع على الباب، مع تمكين هذه الفئة من المستخدمين من إضافة المزيد من المواقف والتنبيهات التي يرغبون فيها وذلك عند حدوثها عبر خاصية التنبيهات.

كما كشفت شركة غوغل عن إضافة خاصية جديدة إلى خدمة تلفزيون غوغل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال إيجاد مكتبة للأفلام مزودة بوصف صوتي لكل فيلم.

وللاستفادة من هذه الخدمة يقوم المستخدم بالنقر على زر “مساعد غوغل” (غوغل أسيستنت) ثم يطلب “البحث عن أفلام مع وصف صوتي”.

المصدر: مواقع