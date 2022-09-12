العراق: الاطار التنسيقي يرفض الانتخابات المبكِّرةَ قبلَ عودةِ البرلمان وتشكيلِ الحكومة

أعلن الإطارُ التنسيقي في العراق الذي يضمُ العديدَ من القوى السياسيةِ الرئيسيةِ موقفاً جديداً من الازمة السياسية في البلاد، فأكَّد رفضَه إجراءَ انتخاباتٍ مبكّرةٍ قبلَ عودةِ جلساتِ البرلمان وتشكيلِ حكومةٍ جديدة.

وخلالَ اجتماعٍ عقدتهُ قوى الاطارِ التنسيقي في منزلِ رئيسِ هيئةِ الحشد الشعبي فالح الفياض، جرى بحثُ مساعي تشكيلِ الحكومةِ وإعادةِ عقدِ جلساتِ البرلمان بعدَ زيارةِ أربعينَ الامامِ الحسين(ع).

وتمَّ التأكيدُ خلال الاجتماع على فتحِ قنواتِ حوارٍ وتواصلٍ مع كافةِ الأطرافِ السياسيةِ بهدفِ التوصلِ إلى حلولٍ وتفاهماتٍ تسرِّعُ من مهامِ تشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: قناة المنار