بو حبيب من السرايا: هوكشتاين أتى باقتراحات جديدة لا يمكن لي الإفصاح عنها

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السرايا، مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب.

وقال بو حبيب بعد الاجتماع: “بحثنا في مشاركة لبنان في الدورة السابعة والسبعين للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك الأسبوع المقبل”.

وردا على سؤال عما يتردد عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصيا من أجل انجاز مسألة ترسيم الحدود، وهل قدم الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين اقتراحات جديدة في خصوص الترسيم، قال: “لقد أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكن لي الإفصاح عنها، كذلك لقد تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الإتفاق، كما أفصح عنه الجانب الأميركي المقتنع بضرورة التوصل الى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل، وان شاء الله خيرا”.

ولفت الى أن “هناك تقدما ولم نصل الى النهاية الآن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام