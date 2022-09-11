العراق : هزة ارضية بقوة 4.2 في مدينة حلبچة و سيد صادق شمال البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2022 - 00:10

العراق : هزة ارضية بقوة 4.2 في مدينة حلبچة و سيد صادق شمال البلاد

منذ 39 mins 10 September، 2022
أخبار موقع المنار

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