الدفاع الروسية: تدمير مواقع أوكرانية بما فيها لتنظيم “كراكن” المتطرف في بالاكليا وتشوغويف بمنطقة خاركيف ومقتل 300 عنصر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2022 - 19:50

الدفاع الروسية: تدمير مواقع أوكرانية بما فيها لتنظيم “كراكن” المتطرف في بالاكليا وتشوغويف بمنطقة خاركيف ومقتل 300 عنصر

منذ 2 ساعة 10 September، 2022
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