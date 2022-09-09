الرئيس بري استقبل هوكشتاين: لبنان متمسك باتفاق الاطار والاستثمار بكامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين والوفد المرافق.

وعرض الموفد الاميركي لنتائج جولته وما حمله للبنان على اثر الاجتماع الاخير الذي ضم رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بعبدا.

وأكد الرئيس بري “تمسك لبنان باتفاق الاطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها”، مشددا على “ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الامم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الاميركية، وفقا لاتفاق الاطار حتى الوصول الى النتائج المرجوة”.

كما استقبل الرئيس بري المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وكان عرض للاوضاع العامة لا سيما الامنية منها وآخر المستجدات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام