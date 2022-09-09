الشيخ دعموش : الازمات تتفاقم والمطلوب حكومة كاملة الاوصاف تعمل سريعا على منع الإنهيار

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ‏في خطبة الجمعة ” أن الازمات المعيشية والحياتية تتفاقم، والدولار في حال ارتفاع دائمة، والأزمات تشتد أكثر فأكثر يوما بعد يوم، نتيجة الحصار والحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية ضد الشعب اللبناني، معتبرا “أن هذا الإستهداف يتطلب الإسراع في تشكيل حكومة كاملة الاوصاف تعمل سريعا على منع الإنهيار الكامل وتأمين المستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين”.

وأكد سماحته “أن حزب الله يشجع المساعي والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة ‏ويساعد على إنجاحها، ويدعو كل الأطراف المعنية إلى تقديم التنازلات ‏والتسهيلات التي تساعد على تفاهم سريع حول الحكومة لتقوم ‏بمسؤولياتها على مختلف الصعد في هذه الظروف الحساسة والحرجة التي يمر فيها البلد”.

وشدد سماحته على أنه وإلى “حين تشكيل حكومة جديدة، فإن على حكومة ‏تصريف الأعمال المبادرة إلى إيجاد حلول سريعة لإنقاذ العام الدراسي ‏والجامعي وتأمين أكلاف تشغيل المرافق الحيوية كالكهرباء والمياه والاتصالات والاستشفاء وغيرها من الأمور الحياتية، لافتا إلى “أن هذه ‏الأمور لا تحتمل التأجيل أو التراخي ولا يصح ربطها بالإستحقاق الرئاسي أاو غيره من الإستحقاقات” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام