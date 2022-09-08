لاتفيا تستأنف شراء الغاز الروسي مجددا

أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز الطبيعي Conexus Baltic Grid في لاتفيا، استئناف ريغا استيراد الغاز الروسي مجددا.

وقال المتحدث باسم الشركة دايس بالتابولا إنه “يتم ضخ الغاز عبر نقطة لوهاما”.

وتم تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى لاتفيا في 30 تموز/ يوليو، قبل استئناف ضخه في 5 آب/ أغسطس وحتى 11 آب/ أغسطس، وكما استؤنف ضخ مرة أخرى في 3 ايلول / سبتمبر.

يذكر أن روسيا في عقوباتها الجوابية على الغرب، اشترطت سداد قيمة صادراتها من النفط والغاز للدول غير الصديقة بالروبل الروسي، ما أجج الأزمة بين الجانبين، وأثار انقسام المستوردين بين راضخ للسداد بالروبل، ورافض له تحت طائلة ارتفاع الأسعار، وشح المعروض.

المصدر: وكالة تاس الروسية