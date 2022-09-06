الصينيون يحذرون أوروبا من شتاء بارد بدون الغاز روسي

أعرب قراء البوابة الصينية “Guancha” عن وجهات نظرهم حول أزمة الطاقة التي تتكشف في أوروبا، وحذروا في تعليقاتهم الأوروبيين من شتاء هذا العام دون الغاز الروسي.

وتوصل قراء البوابة الصينية إلى استنتاج مفاده أنه بدون تسوية مع روسيا، فإن الغالبية العظمى من الأوروبيين ستواجه صعوبات كبيرة هذا الشتاء.

وأدان العديد من المعلقين السلطات الأوروبية على نهجها السياسي، واتهموها برفض العمل لصالح مواطنيها.

ووصف بعض المعلقين، الأوروبيين بالأغبياء بسبب تعنتهم حتى بعد قطع إمدادات الغاز، وعدم سعيهم للتوصل إلى حل.

وقال أحد القراء “سوف يتجمد عامة الشعب الأوروبي البسيط المهم أن الأرستقراطيين الأوروبيين لن يساوموا على مبادئهم”.

وأعرب أحد المتابعين عن رأي مفاده أنه في حال استمر الوضع الحالي في أوروبا لمدة عامين، فإن أكثر من 30% من المؤسسات الصناعية سيتم إغلاقها.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية