لافروف: على تراس تحديد موقفها أولا من ماكرون ثم الالتفات إلى روسيا

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه سيتعين على رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، تحديد موقفها من أقرب جيرانها قبل الالتفات إلى موقفها السلبي المسبق تجاه روسيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للوزير الروسي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، دون براماتفيني، حيث قال لافروف “أعتقد أن لدى ليز تراس أولوية أهم في التعامل مع أقرب جيرانها، فرنسا، بما في ذلك اتخاذ القرار النهائي بشأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وما إذا كان صديقا أم عدوا، وهو السؤال الذي لا يزال معلقا في الهواء دون إجابة، قبل أن تلتفت إلى صياغة موقفها السلبي الواضح من روسيا. لهذا أعتقد أن عليها أن تحدد علاقتها بجيرانها أولا، قبل أن تنظر خارج حدود منطقتها”.

المصدر: وكالة تاس الروسية