بوركينا فاسو: مقتل عشرات المدنيين في انفجار قنبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2022 - 09:18

بوركينا فاسو: مقتل عشرات المدنيين في انفجار قنبلة

منذ 39 mins 6 September، 2022
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أخبار دولية - بوركينا فاسو

قتل 35 مدنيا على الأقل وأصيب 37 آخرون بجروح في شمال بوركينا فاسو الاثنين في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع لدى مرور قافلة تموين، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال حاكم منطقة الساحل حيث وقع الهجوم في بيان إن القافلة كانت تمر على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا و”إحدى المركبات التي كانت في القافلة المذكورة كانت تقل مدنيين وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة منزليه الصنع. الحصيلة المؤقتة حتى الساعة 17:00 (بالتوقيت المحلي والعالمي) هي 35 قتيلا و37 جريحا، جميعهم مدنيون”.

وهذه القوافل التي تسير بمواكبة من الجيش تزود بالمؤن مدن شمال البلاد التي تحاصرها جماعات إرهابية مسلحة.

المصدر: وكالات

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