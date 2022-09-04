قذيفة للقوات المسلحة الأوكرانية تصيب وحدة الطاقة في محطة زابوروجيه

أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة إنرغودار، ألكسندر فولغا أن إحدى قذائف المدفعية أثناء قصف القوات المسلحة الأوكرانية أصابت وحدة الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، موضحاً أن “إحدى الضربات قذيفة مدفعية أصابت وحدة الطاقة.. وهي لا تعمل حالياً”.

وأشار إلى أنه “يتم قياس الخلفية الإشعاعية على أراضي محطة الطاقة النووية باستمرار، ويقول إن جميع الأنظمة تعمل، ولا توجد زيادة في الخلفية الإشعاعية”.

وقامت القوات الأوكرانية مؤخرا بقصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومدينة إنرغودار بأسلحة ثقيلة بشكل منتظم. فضلا عن محاولات إنزال فاشلة في محاولة للسيطرة على المحطة.

وسبق أن زارت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام، رافائيل غروسي زابوروجيه وإنرغودار، منوهاً بأن سلامة مرافق المحطة كانت مصدر قلق على خلفية الأعمال العدائية النشطة بشكل متزايد في منطقتها.

كما تحدث غروسي إلى سكان إنرغودار حيث تقع المحطة، ووجهوا إليه نداءً يدعو إلى وقف الاستفزازات الأوكرانية ضد محطة الطاقة النووية.