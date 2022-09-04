قذيفة للقوات المسلحة الأوكرانية تصيب وحدة الطاقة في محطة زابوروجيه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 14:10

قذيفة للقوات المسلحة الأوكرانية تصيب وحدة الطاقة في محطة زابوروجيه

منذ 2 ساعة 4 September، 2022
محطة زابوروجيه
أخبار دولية - اوكرانيا

المصدر: روسيا اليوم

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