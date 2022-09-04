الاحتلال الاسرائيلي يحتجز مركبة الشهيد ابو محاميد أثناء نقله للتشريح (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 10:00

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز مركبة الشهيد ابو محاميد أثناء نقله للتشريح (فلسطين اليوم)

منذ 18 mins 4 September، 2022
أخبار موقع المنار

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