الاحتلال الاسرائيلي يحتجز مركبة الشهيد ابو محاميد أثناء نقله للتشريح (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 10:00
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اعلاميون ونشطاء لبنانيون ينظمون جولة من ميناء طرابلس باتجاه الناقورة تأكيداً على حقوق لبنان في مياهه بوجه العدو الصهيوني
الجولة تشمل وقفات على امتداد الساحل اللبناني قبل الوصول الى صيدا حيث تنضم اليها مجموعات أخرى لتنطلق بعدها الى الناقورة
مصادر المنار: الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين لن يزور بيروت إلا بعد حصوله على جواب إسرائيلي واضح حول ترسيم الحدود البحرية
جهاز الأمن الإيراني: تفكيك خلية تجسس في محافظة مازندران شمال إيران مرتبطة بجهاز الموساد الصهيوني
آية الله الشيخ عيسى قاسم للبحرينيين: لا تشتروا بأموال اليهود لتسلموا لهم ولو أرضا أو بيتا صغيرا من أراضي البحرين وبيوتها
الشيخ قاسم: من يبيع اليهود أرضا أو بيتا فهو لا يبيع ترابا وحجرا إنما يبيع وطنا وشعبا وأمةً وتاريخا ومقدساتا عزيزة
حركة حماس: استشهاد الأسير أبو محاميد جريمة مركبة وانتهاك للأعراف والقوانين الإنسانية وتعكس إجرام الاحتلال وسادية السجان
الجهاد الإسلامي: استشهاد أبو محاميد يكشف فاضح إجرام الاحتلال بحق أسرانا وعلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك الجاد
تقرير للأمم المتحدة: قوات الاحتلال الاسرائيلي هدمت نحو 9 آلاف مبنى فلسطيني وهجرت آلاف الفلسطينيين منذ عام 2009
الداخلية التركية: عدد السوريين المسجلين في تركيا هو 3 ملايين و625 الفا والذين عادوا الى سوريا يبلغون 521 الفا فقط
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوريجيا النووية فُصلت عن الشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت تعتمد على خط الاحتياط
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الاحتلال الاسرائيلي يحتجز مركبة الشهيد ابو محاميد أثناء نقله للتشريح (فلسطين اليوم)
منذ 18 mins
4 September، 2022
الاحتلال الاسرائيلي
الشهيد ابو محاميد
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