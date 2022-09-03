مقتل 17 شخصا في هجوم إرهابي لحركة “الشباب” في إقليم هيران وسط الصومال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2022 - 13:00

مقتل 17 شخصا في هجوم إرهابي لحركة “الشباب” في إقليم هيران وسط الصومال

منذ 49 mins 3 September، 2022
63130f034236047ac866a1b1
أخبار دولية - الصومال

أفادت وكالة أنباء الصومال بـ”مقتل 17 مدنيا، وإصابة آخرين، جراء هجوم إرهابي نفذته عناصر مليشيات “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد مركبات نقل ركاب جماعي بإقليم هيران وسط البلاد”.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن علمي محمد بري، أحد الأعيان المحليين، قوله: “الإرهابيون أوقفوا عدة مركبات نقل ركاب جماعي في منطقة “أفر إردود” على بعد 25 كليومتر عن مدينة “بلدوين”، ومن ثم أطلقوا النيران على المدنيين، مما أسفر عن مصرع 17 شخصا، بينهم نساء وأطفال”.

وأشار إلى أن المركبات انطلقت من “بلدوين” متجهة إلى منطقة “محاس”، حيث كانت تنقل موادا غذائية.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة