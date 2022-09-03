كنعاني: ايران تقف حكومة وشعبا امام توسعية الاستعمار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستعمار (3 أيلول)، إن إيران تقف حكومة وشعبا أمام توسعية الاستعمار.

وكتب كنعاني في حسابه على موقع الإنستغرام إن 3 أيلول هو يوم الكفاح ضد الاستعمار ويذكرنا بالمجاهد الشجاع الشهيد “رئيس علي دلواري” رمز مقارعة المستعمرين المعتدين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية “ستقف إيران حكومة وشعبا أمام توسعية وغطرسة ورثة الاستعمار ولن تتوانى عن نيل حقوقها المشروعة بفضل دماء شهداءها التي سالت في طريق استقلال وعزة وكرامة البلاد”.

ويصادف يوم 3 أيلول/سبتمبر ذكرى استشهاد المجاهد الإيراني ضد الاستعمار البريطاني رئيس علي دلواري عام 1915.

المصدر: وكالة ارنا