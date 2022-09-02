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September 2 2022 - 18:32

أسعار البنزين ووقود التدفئة ترتفع بشكل حاد في ألمانيا

منذ 50 mins 2 September، 2022
أسعار البنزين ووقود التدفئة ترتفع بشكل حاد في ألمانيا
أخبار دولية - المانيا

ارتفعت أسعار البنزين ووقود التدفئة بشكل حاد في ألمانيا بعد إلغاء ما يسمى بخصم وقود السيارات في البلاد اعتبارا من 1 ايلول/ سبتمبر.

ووفقا لموقع 24RHEIN الإخباري الألماني فقد ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز E10 بمتوسط 25 سنتا، ليصل إلى 2.02 يورو. وارتفع سعر الديزل بمقدار 17 سنتا ليصل إلى 2.17 يورو.

ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في محطات الوقود في الارتفاع وقريبا قد يصل سعر لتر البنزين إلى 3 يورو.

وخفضت الحكومة الألمانية من 1 حزيران/ يونيو الضريبة على الوقود لمدة ثلاثة أشهر لدعم السكان في مواجهة ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

المصدر: روسيا اليوم

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