اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في برقين بجنين

اشتبك مقاومون فلسطينيون، فجر اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال في منطقة برقين في مدينة جنين بالضفة المحتلة، خلال اقتحام مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال أثناء انسحابها من برقين غرب مدينة جنين، وأمطروها بوابل من الرصاص بعد اقتحامها لمدينة جنين فجر اليوم.

بدورها، أفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد كوادر الجهاد الإسلامي الأسير المحرر مهنا الشرقاوي عقب اقتحام منزله في بلدة الزبابدة بجنين.

وأوضحت المصادر، أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت فجر اليوم بلدة الزبابدة في جنين وحاصرت منزل المحرر الشرقاوي وقامت باعتقاله بعد اشتباكات عنيفة مع مقاومين واقتادته إلى جهة مجهولة.

جدير بالذكر أن مقاومين من “كتيبة جنين” يتصدون بشكل دائم بالرصاص والعبوات المتفجرة، لمحاولات قوات الاحتلال اقتحام مدينة ومخيم جنين التي تتوغل في المدينة بهدف اعتقال مقاومين أو اغتيال البعض الآخر.

المصدر: فلسطين اليوم