وفد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى في محطة زابوروجيه حتى 3 ايلول/ سبتمبر

أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية بمقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن ممثلي بعثة الوكالة الدولية للطاقة سيبقون في محطة زابوروجيه الكهروذرية حتى 3 ايلول/ سبتمبر على الأقل.

وفد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى في محطة زابوروجيه حتى 3 ايلول/ سبتمبرغروسي يأمل في إنشاء بعثة مراقبة دائمة في محطة زابوروجيه النووية وقال للقناة الأولى: “خبراء الوكالة الدولية يعملون الآن في محطة الطاقة النووية، وأكدوا أنهم سيبقون معنا على الأقل حتى الثالث من ايلول/ سبتمبر”.

المصدر: وكالة تاس الروسية