وفد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى في محطة زابوروجيه حتى 3 ايلول/ سبتمبر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2022 - 22:48

وفد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى في محطة زابوروجيه حتى 3 ايلول/ سبتمبر

منذ 2 ساعة 1 September، 2022
وفد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى في محطة زابوروجيه
أخبار دولية - اوكرانيا

أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية بمقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن ممثلي بعثة الوكالة الدولية للطاقة سيبقون في محطة زابوروجيه الكهروذرية حتى 3 ايلول/ سبتمبر على الأقل.

وفد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى في محطة زابوروجيه حتى 3 ايلول/ سبتمبرغروسي يأمل في إنشاء بعثة مراقبة دائمة في محطة زابوروجيه النووية وقال للقناة الأولى: “خبراء الوكالة الدولية يعملون الآن في محطة الطاقة النووية، وأكدوا أنهم سيبقون معنا على الأقل حتى الثالث من ايلول/ سبتمبر”.

المصدر: وكالة تاس الروسية

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